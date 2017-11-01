В Кировской области в доме было обнаружено тело мужчины

В Опаринском районе в одном из домов было обнаружено тело 56-летнего мужчины с колото-резаными ранениями в области шеи и туловища. Следователи выяснили, кто причастен к его гибели. Об этом рассказали в УМВД России по Кировской области.

17 августа в поселке Маромица в полицию позвонила 54-летняя женщина (сожительница пострадавшего). Она рассказала о том, что ее муж умер.

Приехавшие на место происшествия следователи узнали, что утром пара поссорилась. При этом отмечается, что мужчина был пьян. В какой-то момент пострадавший, решив выйти из комнаты, упал. Тогда женщина взяла топор, подошла к сожителю и 15 раз ударила его. От полученных травм мужчина умер на месте.

Было возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Расследование завершилось, сейчас материалы дела направлены для утверждения обвинительного заключения.

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