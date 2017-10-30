В Кировской области 17-летний парень разбил чужую "Гранту" о дерево: четверо в больнице

В Кировской области 17-летний парень разбил чужую "Гранту" о дерево: четверо в больнице30 октября 2017 Служба новостей progorod43.ru Возрастное ограничение: 16+
УГИБДД России по Кировской области
В ДТП пострадали водитель и четверо пассажиров
В Кировской области 17-летний пьяный водитель на "Ладе" врезался в дерево. Пострадал не только водитель, но еще четыре пассажира. Об этом рассказали в УГИБДД России по Кировской области.
Все случилось в поселке Фаленки 29 октября в 1:30. Как уточнили в ведомстве, 17-летний бесправник выпил и сел за руль "Лады Гранты", решив прокатить друзей. В какой-то момент водитель не справился с управлением, машина съехала в кювет и врезалась в дерево.
В аварии пострадали водитель и четверо пассажиров - два 18-летних парня и две 19-летние девушки. Их увезли в больницу.
У нас есть канал в Telegram, где появляются интересные новости. Попробуйте.
Комментарии 0
Поделись комментариями