В Кировской области 17-летний парень разбил чужую "Гранту" о дерево: четверо в больнице

В Кировской области 17-летний пьяный водитель на "Ладе" врезался в дерево. Пострадал не только водитель, но еще четыре пассажира. Об этом рассказали в УГИБДД России по Кировской области.

Все случилось в поселке Фаленки 29 октября в 1:30. Как уточнили в ведомстве, 17-летний бесправник выпил и сел за руль "Лады Гранты", решив прокатить друзей. В какой-то момент водитель не справился с управлением, машина съехала в кювет и врезалась в дерево.

В аварии пострадали водитель и четверо пассажиров - два 18-летних парня и две 19-летние девушки. Их увезли в больницу.

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