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Парковка на Комсомольской временно стала бесплатной

03 ноября 2017 Наталья Царегородцева Возрастное ограничение: 0+
фото progorod43.ru
В ЦДС прокомментировали информацию

На первой городской платной парковке теперь можно парковаться бесплатно. Об этом нашей редакции сообщил таксист Максим.

Уже несколько раз Максим проезжал мимо стоянки и заметил, что заезд на нее открыт. Оставить свой автомобиль на ней может кто угодно бесплатно. 

Видимо, тема с платной парковкой себя не оправдала, поэтому теперь оставлять свой автомобиль там может любой желающий. Но, кстати, даже при бесплатном режиме работы парковка не заполнена даже наполовину, - рассказал Максим. 

Выяснилось, что выводы Максим сделал преждевременно. Как сообщил руководитель "ЦДС" Александр Рыболовлев, сейчас работу парковки переводят на зимний режим, поэтому временно она не работает. Скорее всего, через неделю работа платной стоянки возобновится в прежнем режиме. 

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