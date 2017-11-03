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Главная Авто В выходные в Кирове пройдут сплошные проверки водителей

В выходные в Кирове пройдут сплошные проверки водителей

03 ноября 2017 Служба новостей progorod43.ru Возрастное ограничение: 16+
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Помогать автоинспекторам на дорогах будут активисты

В Кирове в субботу и воскресенье, 4 и 5 ноября, в Ленинском и Октябрьском районах пройдут сплошные проверки водителей. Автоинспекторы проверят водителей на состояние опьянения, а также будут следить за соблюдением ПДД. Об этом рассказали в УГИБДД России по Кировской области.

Также под контролем инспекторов ДПС будут загородные трассы, места массового скопления людей, выезды и въезды в город. Помогать автоинспекторам будут активисты "Ночного патруля".

В ГИБДД напомнили: за управление авто в нетрезвом виде предусмотрено лишение водительских прав от 1,5 до 2 лет и штраф 30 000 рублей. За повторное нарушение предусмотрена уголовная ответственность.

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