Очевидцы смертельного ДТП в Кирове: «Девушка вылетела с заднего сидения вместе с дверью»

Очевидцы трагической аварии, которая произошла на перекрестке улицы Труда и Октябрьского проспекта, рассказали, как произошло ДТП.

По словам Татьяны (имя изменено), которая проехала за минуту до аварии по улице Труда, водитель светлого «Фольксвагена» намеревался повернуть с Труда на Октябрьский проспект.

Он выехал на желтый, резко увеличил скорость, хотел проскочить. Но не успел. Машина, с которой столкнулся «Фольксваген Поло», ехала по Октябрьскому проспекту в сторону ЦУМа. После их столкновения иномарку отбросило на припаркованную «шестерку», - рассказала Татьяна.

Девушка, которая сидела на заднем сидении «Фольксваген», вылетела из авто.

Дверь вырвало от удара, а она сидела там не пристегнутая. Те, кто сидел впереди, были пристегнуты и не пострадали. Когда водитель «Фольксвагена» вышел, он сразу признался, что виноват, - рассказала Татьяна.

Девушку, получившую тяжелые травмы, пытались реанимировать. Но, к сожалению, спасти ее не удалось.

Сразу после аварии кто-то крикнул: «Есть тут врач?». Подошел мужчина, лет 30 на вид и начал реанимировать ее. Сказал, что пульс прощупывается. Потом подъехали медики, она еще дышала, сердечко запустили, но ненадолго, - поделилась свидетельница происшествия.

В аварии травмы получили еще два пешехода, которые начали переходить дорогу. По данным очевидцев, одного из них госпитализировали с переломом ноги и бедра.

Обстоятельства страшной аварии устанавливаются. На месте продолжают работать оперативные службы.

Редакция приносит искренние соболезнования родственникам и близким погибшей девушки.

Напомним, ДТП произошло около 18 часов на перекрестке Октябрьского проспекта и улицы Труда.