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В центре Кирова водитель смыл грязь с бетономешалки в Вятку

01 ноября 2017 Наталья Царегородцева Возрастное ограничение: 0+
фото vk.com/ego_ks
На замечание мужчина отреагировал с удивлением

В исторической части Кирова водитель бетономешалки решил помыть кузов своего автомобиля, грязь с которого ушла в реку Вятку. Фотографию сделал Константин Ситчихин, член общественной палаты Кировской области.  

Инцидент произошел утром. Константин сделал замечание водителю, нарушитель удивился.

Я сказал, что неправильно, так поступать. Это загрязняет экологию, на что получил банальный ответ, а вам какое дело до экологии. Мы говорим о чистоте в городе, ужесточаем правила благоустройства, а не сознательным предприятиям, их сотрудникам все равно. Они готовы засорить город, ради выгоды. Вот как это назвать? Свинство да и только, - высказался Константин Ситчихин. 

Кировский эколог подтвердил, что мытье автомобилей рядом с водоемами - это действительно нарушение. Специалист объяснил, что кировчанам все же не нужно переживать за качество воды в своих квартирах. 

Во-первых, он это делал ниже водозабора, поэтому грязная вода не дойдет до водопровода. Во-вторых объемы загрязнения небольшие, хотя это совершенно не оправдывает нарушителя. Серьезных проблем возникнуть не должно. Бетон осядет в грунте и все, другое дело, когда в воду поступают вещества, которые содержаться в моющих средствах или нефтепродукты, - объяснил специалист. 

Напомним, в сентябре этого года на пешеходной Спасской водитель решил помыть свой трактор. На такой поступок быстро отреагировали в администрации города и потребовали разобраться в ситуации. Подрядчику было вынесено предупреждение о недопустимости выноса грязи и мусора со строительного участка на общественную территорию. 

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