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Главная Авто В Кирове иномарка влетала в отбойник и стоящую фуру: водитель в реанимации

В Кирове иномарка влетала в отбойник и стоящую фуру: водитель в реанимации

03 ноября 2017 Ксения Земцова Возрастное ограничение: 6+
ГИБДД по Кировской области
Машина после аварии восстановлению не подлежит

В пятницу, 3 ноября 2017 года, в Кирове на улице Производственной произошло серьезное ДТП. Водитель Hyundai Sonata наехал на разделительное ограждение и припаркованную фуру. Об аварии сообщили в ГИБДД по Кировской области.

ЧП произошло в 01:30 у дома № 26 на улице Производственной.

По предварительной информации, водитель Hyundai Sonata не справился с управлением и наехал на ограждение. От отбойника легковушку откинуло на стоящую фуру, - прокомментировали в отделе пропаганды безопасности дорожного движения ГИБДД по Кировской области.

В ГУ МЧС по Кировской области рассказали, что удар пришелся на пассажирскую сторону авто. В машине находился один водитель, мужчина получил серьезные травмы и потерял сознание.

Вырезать с помощью специнструмента пострадавшего не пришлось. Однако у водителя имелись признаки травмы позвоночника. Сотрудники МЧС совместно с медиками надели на пострадавшего специальный воротник и аккуратно достали из искореженного автомобиля, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Кировской области.

С места происшествия водителя Hyundai экстренно увезли в отделение реанимации центра травматологии. Обстоятельства ЧП выясняются, по факту аварии проводится проверка.

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