В Кирове избили 83-летнюю пенсионерку

В минувшую пятницу, 20 октября,сопровождающий водителя бетономешалки ударил пожилую женщину, которая протестовала против стройки нового торгового центра. Об этом она сообщила нашей редакции.

Дело в том, что Нина Степановна живет в доме по улице Свердлова, 26а. Рядом с ее домом начали строить торговый центр. Это возмутило 83-летнюю пенсионерку, так как стройка идет с нарушениями. Она решилась на отчаянный шаг, легла на землю на пути бетономешалки, чтобы та не смогла проехать.

Я ходила к ним два раза, первый раз легла, они меня подняли и дальше продолжили работу. Второй раз вышла, ко мне вышел водитель, ударил по голове, в висок и начал пинать ногами. Сейчас я лежу дома, голова болит, пелена перед глазами. Конечно, я съездила в травмбольницу, там мои травмы зафиксировали. Я уже съездила и написала заявление в полицию, - рассказывает Нина Степановна.

Кировчанка недовольна стройкой не просто так. Как объясняет бабушка, по правилам строить торговый центр можно в 50 метрах от жилых зданий, а новая стройка проходит гораздо ближе от жилья Нины Степановны. В конфликте пожилой женщины сейчас будут разбираться в УМВД.

В пресс-службе ведомства подтвердили информацию об инциденте. Заявление от женщины принято, проводится проверка.