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Главная Новости В Кирове избили 83-летнюю пенсионерку

В Кирове избили 83-летнюю пенсионерку

24 октября 2017 Наталья Царегородцева Возрастное ограничение: 12+
фото progorod43.ru
Полиция начала проводить проверку

В минувшую пятницу, 20 октября,сопровождающий водителя  бетономешалки ударил пожилую женщину, которая протестовала против стройки нового торгового центра. Об этом она сообщила нашей редакции. 

Дело в том, что Нина Степановна живет в доме по улице Свердлова, 26а. Рядом с ее домом начали строить торговый центр. Это возмутило 83-летнюю пенсионерку, так как стройка идет с нарушениями. Она решилась на отчаянный шаг, легла на землю на пути бетономешалки, чтобы та не смогла проехать.

Я ходила к ним два раза, первый раз легла, они меня подняли и дальше продолжили работу. Второй раз вышла, ко мне вышел водитель, ударил по голове, в висок и начал пинать ногами. Сейчас я лежу дома, голова болит, пелена перед глазами. Конечно, я съездила в травмбольницу, там мои травмы зафиксировали. Я уже съездила и написала заявление в полицию, - рассказывает Нина Степановна. 

Кировчанка недовольна стройкой не просто так. Как объясняет бабушка, по правилам строить торговый центр можно в 50 метрах от жилых зданий, а новая стройка проходит гораздо ближе от жилья Нины Степановны. В конфликте пожилой женщины сейчас будут разбираться в УМВД. 

В пресс-службе ведомства подтвердили информацию об инциденте. Заявление от женщины принято, проводится проверка. 

Женщины Мужчины Происшествия

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Комментарии 14

24 октября, 18:57 Горожанин
ну всё, водила "загремел" лет на пять.
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24 октября, 19:10 Горожанин
у людей давно уже ничего святого не осталось: совесть, честь, порядочность - эти качества стали редкостью
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24 октября, 19:32 Учитель словесности
В бетономешалку его. И фундамент залить.
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24 октября, 19:35 Николай
Кто знает этого водителя? Срочно отпишитесь и как его найти? Хочу кое что прояснить!!!!! И полиции не побоюсь!!!!
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24 октября, 19:55 Горожанин
Не,ну конечно водитель не прав... а старушка то куда полезла???Шла бы сразу в соответственные органы...но ложиться на асфальт перед машиной...по моему это маразм.
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24 октября, 19:57 Горожанин
50 метров? Вроде всегда 15 м между капитальными и 10 до гаражей ларьков и т.п.
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24 октября, 21:27 Larisa
А бабушка молодец - с активной жизненной позицией, старая гвардия не в пример молодым
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25 октября, 09:52 Стивен Стифлер
Не сегодня завтра откинется и ещё куда-то лезет. Пущай выёживается у себя во дворе.
Ответить
25 октября, 10:29 Горожанин
Горожанин
Не,ну конечно водитель не прав... а старушка то куда полезла???Шла бы сразу в соответственные органы...но ложиться на асфальт перед машиной...по моему это маразм.
все правильно сделала. только так и работает. надо сначала довести ситуацию до абсурда.
Ответить
25 октября, 10:43 Пётр
Стивен Стифлер
Не сегодня завтра откинется и ещё куда-то лезет. Пущай выёживается у себя во дворе.
да ты, парень, быстрее откинешся! А бабусе сил и здоровья! Живо ещё поколение бойцов, это тебе не нынешние тупые пофигисты!
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25 октября, 16:53 Горожанин
Всё исковеркали!!! Здание строиться по Свердлова 26 а!! А бабушка проживает на против !!! Легла, потому что строители, обнаглели, у нас двор один, они по нему и ездят!!! Пройти невозможно, везде одна грязь!! Простите за ошибки и пунктуацию.
Ответить
25 октября, 17:06 Горожанин
Горожанин
Всё исковеркали!!! Здание строиться по Свердлова 26 а!! А бабушка проживает на против !!! Легла, потому что строители, обнаглели, у нас двор один, они по нему и ездят!!! Пройти невозможно, везде одна грязь!! Простите за ошибки и пунктуацию.
Продолжение... фото плохое конечно, но понятное.
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25 октября, 17:08 Горожанин
Стивен Стифлер
Не сегодня завтра откинется и ещё куда-то лезет. Пущай выёживается у себя во дворе.
У себе во дворе и «выёживалась»’!!!!!!!!!!!!!!!!!
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25 октября, 19:11 Бумеранг Добра.
И, что теперь, что бы в Кирове добиться справедливости, приходится рисковать жизнью- это сейчас норма жизни. Бабуле здоровья, всем ДОБРА!!!
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