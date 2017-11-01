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Что думают кировчане о переносе памятника Ленину под землю: за и против

01 ноября 2017 Наталья Царегородцева Возрастное ограничение: 0+
фото Артема Коробова
Результаты опроса жителей города

Идея кировского архитектора Артема Коробова о переносе памятника Ленину с Театральной площади под землю вызвал широкий общественный резонанс. Архитектор уточнил, что его предложение — это художественный проект, концепция современного искусства, а не готовое решение с призывом к действию. 

Мнения кировчан по поводу проекта разделились.

Архитектурный ансамбль Театральной площади был создан советскими творцами и является нашим наследием. Не надо вмешиваться в то, что не вами сделано. Для архитекторов есть огромное поле деятельности. На чистом листе фантазия может развернуться как угодно. Создавайте, творите, если можете. Не ищите самореализации на почве уничтожения нашей истории, - высказался Александр Бояринцев, член бюро кировского обкома КПРФ.

Отец Андрей Лебедев высказал мнение в поддержку архитектора. 

Я считаю, что памятник надо убирать совсем. Предлагаю в парк 60-летия СССР. Туда можно свезти все коммунистические памятники и Ленина, и Дзержинского и террориста Халтурина от Спасского собора и прочих, чтобы можно было показывать детям и рассказывать про их ужасные деяния. На площади могли бы восстановить сквер с небольшой скульптурой - символа города и области со скамейками, который уже был ранее. В дни праздников здесь удобно было бы ветеранов садить, проводить памятные мероприятия, - высказал свое мнение Андрей Лебедев, руководитель Миссионерского отдела Вятской Епархии.

Координатор кировского отделения общественного движения "Суть времени" Андрей Мозжевитинов объясняет, что не относится к предложению архитектора серьезно с практической точки зрения. 

Как символический акт, предложение архитектора тоже сомнительно. Так как кроме памятника Ленину в Кирове полно других объектов, которые являются наследием советского периода. Их все тоже нужно опустить под землю? А ведь это - больше половины города. Почему архитектор предлагает ограничиться только опусканием под землю памятника? Почему бы, следуя логике архитектора, вместе с монументом не опустить расположенное рядом и построенное в СССР здание областного правительства, на фасаде которого красуется Орден Ленина и серп с молотом? Опустить здание, а сверху, вполне в духе времени, поставить замечательный торговый центр и непременно раскрасить его под Дымку, - высказал свою точку зрения Андрей Мозжевитинов.

Гражданский активист Сергей Кайсин внимательно изучил точку зрения автора проекта и не согласился с ним по поводу  того, что Ленин утратил связь с действительностью. 

Судя по опубликованным результатам различных опросов, большинство наших граждан сожалеет о распаде СССР, и желали бы его восстановления. Поэтому налицо идеологическая, ценностная, мировоззренческая связь между основателем СССР и большинством нашего общества, которое хочет восстановления советского государства. Поэтому утверждение автора о разрыве связи между Лениным и обществом ошибочно. Если говорить о культурной доминанте Театральной площади, то какова основная идея советского архитектурного комплекса? Государство, просвещение и искусство. По моему мнению, образ Ленина, вождя, политика, интеллектуала, ценителя искусства наиболее полно отражает содержание этого культурного объекта.

По результатам опроса наших читателей в паблике "ВКонтакте", большинство все же выбрали вариант установки на Театральной площади чего-то кроме памятника вождю мирового пролетариата. 

 
Женщины Жизнь в городе Мужчины

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Комментарии 1

5 минут назад Горожанин
не трогайте ленина
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