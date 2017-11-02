Осудили бродягу, который случайно убил кировчанина на вокзале

В Вятских Полянах вынесли приговор бомжу, который случайно убил местного жителя. Об этом рассказали корреспонденты Первого городского канала.

9 сентября 53-летний подозреваемый Аркадий спал на остановке общественного транспорта. Мимо него проходил пострадавший мужчина, его возмутило поведение бродяги, и он решил его разбудить.

Вот так подошел и сказал, что я алкаш. Я сказал, что я хочу спать. Я вас знать не знаю, кто вы такой, вы меня будите! - рассказал подозреваемый.

В итоге Аркадий толкнул собеседника. 50-летний пострадавший упал, ударился головой об асфальт и потерял сознание. На помощь к нему поспешили прохожие, они вызвали медиков.

Скорая подъехала, смотрю, а у него кровь сзади на голове, - сказал Аркадий.

Через несколько дней пострадавший умер в районной больнице от открытой черепно-мозговой травмы.

В результате суд вынес такой приговор - 1,5 года исправительных работ с удержанием 10-ти процентов заработка в доход государства. Трудоустройством бродяги займется уголовно - исполнительная инспекция. Приговор еще не вступил в законную силу.

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