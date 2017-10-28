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Главная Авто Кировский миллионер погасил долг, когда у него арестовали Mercedes и Lexus

Кировский миллионер погасил долг, когда у него арестовали Mercedes и Lexus

28 октября 2017 Служба новостей progorod43.ru Возрастное ограничение: 0+
из архива УФССП России по Кировской области
Предприниматель заплатил государству больше 2 миллионов рублей одним платежом

Кировский бизнесмен отдал миллионный долг, только когда лишился двух автомобилей - Mercedes и Lexus. 

Предприниматель должен был государству 4,4 миллиона рублей. Он платил единый налог на временный доход в отношении оптовой торговли, хотя мог только для розничной. Долг он не платил. Только после того, как налоговая пригрозила принудительной процедурой банкротства, а производство передали судебным приставам, большую часть задолженности бизнесмен погасил. Осталось еще 1,77 миллиона рублей. Тогда было принято решение арестовать два автомобиля предпринимателя Mercedes и Lexus в счет долга. Их увезли на штрафстоянку, чтобы после реализовать на торгах. 

В итоге бизнесмен выкупил свои машины, полностью погасив долг и заплатив исполнительный сбор в пользу государства в 340 тысяч рублей. 

Кстати, судебные приставы часто рассказывают о том, как арест автомобилей помогает воздействовать на должников. Например, один отдал 175 000 рублей транспортного налога после ареста BMW X5,  другой - 400 000 за коммунальные платежи, кредиты и налоги после ареста Lexus.

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Комментарии 3

5 часов назад петя
так это те миллионеры ,которые вовсе не миллионеры...
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41 минуту назад SOI
Чё за "временный доход", журналюшка?
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8 минут назад Дмитрий
"Он платил единый налог на временный доход в отношении оптовой торговли," Правильней вроде будет единый налог на ВМЕНЕННЫЙ доход!!!
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