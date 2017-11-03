В Кировской области в доме нашли тела мужчины и женщины

В Мурашинском районе мужчина из-за ревности убил свою возлюбленную и соперника. Об этом рассказали в УМВД России по Кировской области.

Все случилось 2 ноября 2017 года. Подозреваемый пил в квартире со своими знакомыми. В какой-то момент они поссорились. Конфликт произошел из-за ревности к женщине. Подозреваемый избил противника, а потом женщину. От травм пострадавшие погибли на месте. Осознав, что случилось, подозреваемый скрылся.

Тела убитых обнаружил мужчина, который случайно зашел в дом. Он и позвонил в полицию.

Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого на железнодорожном вокзале. Сейчас он находится под стражей. Расследование уголовного дела продолжается.

Известно, что подозреваемый уже был судим за убийство своей матери и вышел из мест лишения свободы в 2016 году.

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